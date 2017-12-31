Политика Аваков рассказал, сколько заработал на продаже "Эспрессо ТВ"

2018-01-01 20:00 1002

Супруга министра внутренних дел Арсена Авакова заработала на продаже своей доли канала "Эспрессо" почти два миллиона долларов.

Об этом Аваков написал у себя в Twitter. Точная сумма, которую получила Инна Авакова - 1 953 708 долларов США.

Жена министра владела 40%-й долей телеканала, уточнил министр.

Таким образом, также как и в случае с продажей 30% доли Яценюка в телеканале за 1,465 млн долларов, обшая стоимость 100% "Экспрессо" может оцениваться примерно в 4,9 миллиона долларов.

Отметим, что это достаточно низкая цена. На рынке переодически курсируют слухи о продаже других информационных каналов. Но цифры там фигурируют начиная от 20 миллионов долларов. Поэтому ряд медиаменеджеров, с которыми переговорила "Страна", не исключают, что речь в случае с "Эспрессо" идет не о реальной продаже актива, а об операции по выведению действующих политиков их числа официальных совладельцев канала, при сохранении ими влияния на данное СМИ.

С другой стороны, в тех случаях, где фигурировали суммы от 20 миллионов долларов речь шла о телеканалах-лидерах новостного вещания (например, 112). В то время, как "Эспрессо" занимал в ноябре-декабре с долей 0,4% всего лишь 7 позицию среди новостных телеканалов по замерам аудитории 18+ (первые места по данной аудитории среди новостных телеканалов занимает 112 и NewsOne).

Также стоить напомнить, что в августе была обнародована информация, что Яценюк купил 30% корпоративных прав "Эспрессо" за 3,8 млн грн. То есть, исходя из этой суммы, операция с перепродажей акций была для экс-премьера супер-прибыльной. Хотя, повторимся, не исключено, что речь при покупке доли в телеканале шла лишь о легализации контроля над ним со стороны лидеров "Народного фронта", а теперь, по каким-то причинам, они снова решили уйти в тень. Параллельно засветив легальный доход в миллионы долларов, которые потом можно будет указать в декларации как источник для неких покупок.