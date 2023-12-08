Экономика НБУ снизил официальный курс доллара после четырех дней его роста - курс валют на 8 декабря

2023-12-08 08:26

Национальный банк несколько снизил курс доллара после роста на протяжении четырех дней. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 8 декабря установлен на уровне 36,6722 грн за 1 доллар (-0,0184 грн). В свою очередь, евро будет стоить 39,4960 гривны за 1 евро (-0,0473 грн).

На межбанке сегодня курс американской валюты упал на 3 копейки - до 36,66-36,68 грн/доллар (покупка-продажа).

На наличном рынке курс доллара был стабильным - 37,45 гривны за доллар.

Напомним, с 1 декабря Нацбанк снял все ограничения по продаже наличной валюты населению. После этого наличный и официальный курс начали сближаться. Регулятор считает, что это поможет стабилизировать курсовые ожидания и повысить устойчивость валютного рынка.

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