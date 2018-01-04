Экономика В 2018 году цены пойдут вверх: что подорожает больше всего

2018-01-04 18:00 2543

 

В 2018 году может существенно подорожать гречка, так как аграрии неохотно засеивают крупу

Об этом рассказал замдиректора департамента агропромышленного развития, экологии и природных ресурсов Винницкой ОГА Василий Темченко.

Он отмечает, что сельхоз компании не намерены активно засеивать поля гречкой. А это означает, что крупа подорожает в 2018 году.

«Однако, такого повышения, каким оно было в 2014-2015 годах, не произойдет. Гречки на рынке достаточно», — добавил Темченко.

Отметим, что средняя цена на гречку в Украине в 2017 году составила 23,9-29,7 грн/кг. Летом крупу реализовали по 24,2 грн/кг, в такое же время в 2016-м — по 30,9 грн/кг.

В 2017 году гречки собрали почти 200 тонн, при этом потребность населения всего 160 тысяч тонн. В 2016 году собрали всего 128 тонн.

Напомним, в Украине резко подорожали лимоны, апельсины и мандарины.

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