ВОЙНА В Украине Кабмін запровадив виплати дітям загиблих захисників, але є важливі нюанси

2024-03-14 09:31

Кабінет міністрів України на своєму засіданні запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами,  розмір виплат встановили на рівні не менше 7 800 гривень на одну дитину. Якщо в сім'ї є двоє або більше дітей - кожна дитина має отримувати не менше 6 100 гривень.

Ця допомога встановлена для дітей, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув або зник безвісти під час участі в обороні країни.

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Массированный удар по Харьковщине - куда в этот раз метил враг 2024-03-14 11:34