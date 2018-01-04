Политика Порошенко усложнил жизнь недобросовестным алиментщикам

2018-01-04 17:30 1316

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий без участия суда временно ограничивать выезд неплательщика алиментов за границу, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за 6 месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также законом разрешается исполнителю при наличии задолженности ограничивать должника в праве управления транспортом и в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием.

При этом ограничение управления автомобилем не может быть применено, если это является основным источником дохода или должник пользуется транспортом в связи с инвалидностью или проходит военную службу, в том числе в АТО.

Документом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и предусматривается, что неуплата алиментов в течение полугода влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

В случае неуплаты алиментов в течение 6 месяцев, родитель, с которым проживает ребенок, может самостоятельно принимать решение о временном выезде ребенка за границу (без согласия неплательщика алиментов).

Такая возможность распространяется на поездки за границу сроком до 1 месяца или более 1 месяца с целью обучения или лечения ребенка.