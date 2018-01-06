Детали Путин пытается снять санкции, вернув Украине «ЛНР» и «заморозив» «ДНР»

2018-01-06 15:29 2359

Кремль, учитывая критическую ситуацию с приближением новых санкций США и ослаблением собственной экономики на фоне предвыборной кампании, готов предложить Западу свежий вариант урегулирования украинского кризиса. Цель плана – избежать новых санкций и получить возможность требовать снятия действующих ограничений. Запад же это приблизит к ожидаемой перспективе бизнеса с РФ «asusual».

Политолог Михаил Самусь из Центра исследований армии, конверсии и разоружения согласен, что новая вариация на эту тему является следующей: Москва согласится на полноценную миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях. Но не везде. Речь пойдет только о территории так называемой «ЛНР».

Туда миротворцев допустят с учетом новой границы, которую сейчас определяют русские «кураторы». Оккупационные войска РФ последние полгода переносят отдельные участки российско-украинской границы вглубь ОРЛО, изменяя конфигурацию госграницы. Эти действия не являются инженерным обустройством территории или улучшением тактического положения оккупационных войск. Линия границы переносится с учетом стратегических шагов Кремля, в частности, в рамках «миротворческих планов».

После перезагрузки в «ЛНР» там ощутимо усилилось влияние ФСБ на деятельность оккупационной администрации, в противовес прежним кураторам из ГРУГШ РФ. Представители ФСБ появляются там даже на должностях уровня «рота-батальон», что свидетельствует о тотальном контроле ФСБ.

Фактически речь идет о том, что «ЛНР» станет разменной монетой, которой Кремль попытается купить лояльность западных партнеров Украины, для ослабления санкционного аркана и перспектив политического «потепления». Это напоминает известный шулерский прием, когда «катала» вовремя сбрасывает крапленую карту...

В так называемой «ДНР», по замыслу Кремля, миротворцев ООН допустят только на линию разграничения и отдельные объекты для охраны представителей ОБСЕ. От Украины в виде компромисса Кремль потребует прямых переговоров с ОРДЛО. РФ может в виде уступки предложить допустить в «ДНР» миротворческий контингент ОДКБ (или одной из стран ОДКБ – например, Беларуси). В результате, ОРЛО, по замыслу Путина, станет почти образцовой моделью для реализации Украиной Минских договоренностей.

Эта модель – максимально приближена к российским представлениям. Речь идет об обязательном внесении изменений в нашей Конституции и о «трансплантации» ОРЛО в политическое тело Украины. ОРДО же останется в режиме «заморозки» РФ.

В Кремле стремятся избежать пропасти, которая приближается. Путин перед выборами сможет заявить, что является «миротворцем», поскольку прекратил войну в Украине. Таким образом он восстановит доверие электората и – собственного окружения, напуганного санкциями. США и Запад вынужденно начнут процесс отмены санкций и пойдут на стратегические уступки, главные из которых – забыть о российской агрессии в Украине и политически «закрыть» вопрос Крыма.

Украина способна противостоять такому сценарию. Для этого достаточно уже в январе принять Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями...». Тогда Украина законодательно определит, что Россия – агрессор и оккупант, а ОРДЛО – временно оккупированные территории. Следовательно, большинство расчетов Кремля потеряют смысл.

В последующие два месяца Киеву нужно будет выдержать давление Москвы и Запада. Для западных партнеров этот Закон – больший риск, чем другой позитивный вариант развития ситуации. От принципиальности официального Киева будет зависеть дальнейшее развитие событий на Донбассе, и не только.

Сущность маневров Путина очевидна: не дать старт реальному процессу введения на Донбасс миротворцев ООН, заморозить конфликт, признать кремлевских марионеток «ДНР/ЛНР» самостоятельной стороной, протолкнуть путинский алгоритм реализации «Минска». Речь идет о первоочередных изменениях в Конституцию, с признанием «особого статуса» ОРДЛО, проведением выборов на оккупированной территории при отсутствии украинского закона,без вывода войск РФ и передачи Украине контроля над границей.

К сожалению, западные партнеры по разным причинам готовы играть в путинские комбинации. Стремление прекратить конфликт любой ценой, в том числе за счет интересов Украины, чтобы вернуться к бизнесу с Москвой, является мощным мотивом многих европейских политиков. Один из «голубей мира» - глава МИД Германии Зигмар Габриэль, прилетая в Киев, объявил, что вопрос миротворческого контингента будет обсуждаться в феврале на 54-й Мюнхенской конференции. Однако, сомнительно, что там Россия согласится на изменение принципиальных позиций: признать себя стороной конфликта, взять ответственность за оккупированные территории, начать урегулирование конфликта, с выводом войск и передачей Украине контроля над государственной границей.