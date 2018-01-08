Политика Москаль прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс

2018-01-08 17:00 656

 

Глава Закарпатской облгосадминистрации, который до этого возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, Геннадий Москаль в интервью НВ прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс

Москаль заявил, что не верит в то, что ООН введет миротворцев на Донбасс.

"Это из области очевидного и невероятного. Да и это ничего бы не дало. Владимир Путин никогда не уберет свой сапог из Донбасса и Крыма. Его 86% рейтинга не падают только из‑за этого. Я разговаривал с разными пророссийски настроенными людьми. Для них Путин - Иисус Христос, бог, царь, спаситель русских, защитник от бандеровцев и Правого сектора, от майдановцев, карателей и нацистов. Все", - сказал он.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс, по его словам, наличие миротворцев ООН на Донбассе "пошло бы на пользу". Но он сказал, что они должны находится только на линии разграничения.

В тот же день Россия направила в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о размещении миротворческого контингента на Донбассе.

МИД Украины заявил, что размещение миротворческой миссии на Донбассе может состояться только после согласия украинской стороны.

В дипломатическом ведомстве отметили, что заявление Путина - это очередная попытка России, которая сама является стороной конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму цель проведения миротворческой операции.

В Государственном департаменте США настаивают, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев поддерживает ввод миротворцев на Донбасс.

По словам главы государства, будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Еще по теме

Глава МИД Германии заявил о вводе миротворцев на всю территорию Донбасса.

2018-01-04 11:12 1790

Экономный Трамп добился сокращения бюджета ООН на 285 миллионов долларов

2017-12-26 13:44 2791

Официальный Киев отказался участновать в спорном голосовании Генассамблеи ООН

2017-12-22 14:45 2463

В Кремле отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

2017-12-20 17:30 2434

Еще новости в разделе "Политика"

В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО

2018-01-08 19:30 45

Москаль прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс

2018-01-08 17:00 656

Минбезопасности Израиля значительно расширило списки персон нон-грата

2018-01-08 15:46 653

Россию обвинили в подготовке к боевым действиям против стран НАТО

2018-01-08 14:13 833
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО 2018-01-08 19:30 45
Москаль прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс 2018-01-08 17:00 656
Минбезопасности Израиля значительно расширило списки персон нон-грата 2018-01-08 15:46 653
Россию обвинили в подготовке к боевым действиям против стран НАТО 2018-01-08 14:13 833

Лента

19:30 В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО
19:00 Когда ударят морозы: появился неожиданный прогноз погоды в Украине
видео 18:30 Кровь стынет в жилах: замерзший океан сняли с дрона
18:00 Российский клуб хочет увести у Динамо защитника
17:30 Авто на "евробляхах" в Украине: власть предложила водителям сделку
17:00 Москаль прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс
16:30 Мотузяник рассказал о состоянии украинского военного, раненого за прошедшие сутки
16:15 В Англии разразился громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа
16:00 Москва опровергла, что собирается выходить из ВТО
15:46 Минбезопасности Израиля значительно расширило списки персон нон-грата