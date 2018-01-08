Политика Москаль прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс

2018-01-08 17:00 656

Глава Закарпатской облгосадминистрации, который до этого возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, Геннадий Москаль в интервью НВ прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс

Москаль заявил, что не верит в то, что ООН введет миротворцев на Донбасс.

"Это из области очевидного и невероятного. Да и это ничего бы не дало. Владимир Путин никогда не уберет свой сапог из Донбасса и Крыма. Его 86% рейтинга не падают только из‑за этого. Я разговаривал с разными пророссийски настроенными людьми. Для них Путин - Иисус Христос, бог, царь, спаситель русских, защитник от бандеровцев и Правого сектора, от майдановцев, карателей и нацистов. Все", - сказал он.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс, по его словам, наличие миротворцев ООН на Донбассе "пошло бы на пользу". Но он сказал, что они должны находится только на линии разграничения.

В тот же день Россия направила в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о размещении миротворческого контингента на Донбассе.

МИД Украины заявил, что размещение миротворческой миссии на Донбассе может состояться только после согласия украинской стороны.

В дипломатическом ведомстве отметили, что заявление Путина - это очередная попытка России, которая сама является стороной конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму цель проведения миротворческой операции.

В Государственном департаменте США настаивают, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев поддерживает ввод миротворцев на Донбасс.

По словам главы государства, будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.