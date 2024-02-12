Мир Під штаб-квартирою Агентства ООН у Газі знайшли мережу тунелів ХАМАСу

2024-02-12 10:27

Тунель завдовжки 700 метрів та глибиною 18 метрів. У ньому було офісне приміщення із сталевими сейфами, комп'ютерними серверами, промисловими батарейними блоками. Електроенергія туди подавалася зі штаб-квартири ООН.

За даними Ізраїлю, ці тунелі були використовувані ХАМАСом для військової розвідки. Військові розповіли, що тунелі з’єднувалися з обʼєктами агентства ООН, що свідчило про те, що ХАМАС використовував інфраструктуру UNRWA.

Раніше під штаб-квартирою ХАМАСу було виявлено підземний центр обробки даних. Цю інформацію передали палестинські в'язні під час допитів. Також під час рейду у приміщеннях UNRWA було знайдено велику кількість зброї, включаючи гвинтівки, боєприпаси, гранати та вибухівку.