ВОЙНА В Украине В ООН озвучили реальное число погибших и пострадавших за месяц мирных граждан Украины

2024-02-09 19:31

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в январе зафиксировала 641 случай убийства или ранения среди гражданских, вследствие агрессивной войны рашистов против Украины. Об этом говорится в докладе организации.

Указывается, что в результате роССийских ракетных и дроновых атак погибли 158 человек еще 483 пострадали, что на 37% превышает данные за ноябрь 2023 года, когда наблюдавшаяся в течение года тенденция к уменьшению количества жертв сменилась противоположной.

В миссии подчеркивают, что количество пострадавших детей за тот же период возросло более чем в два раза: в январе погибли или были ранены 40 детей по сравнению с 18 пострадавшими в ноябре.

В ООН подчеркнули, что количество погибших или раненых детей растет в дальних от линии фронта населенных пунктах.