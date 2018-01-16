Мир Центр по контролю заболеваемости США предупредил о вспышке кори в Украине

2018-01-17 08:11 934

Центр по контролю и предотвращению болезней США предупредил путешественников о вспышке кори в Украине. Об этом говорится на сайте ведомства.

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"Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, убедившись, что они вакцинированы от кори. Перед отъездом из Соединенных Штатов младенцы (от 6 до 11 месяцев) должны иметь 1 дозу вакцины MMR, а взрослые и дети в возрасте до 1 года должны иметь 2 дозы вакцины MMR с интервалом в, по крайней мере, 28 дней", - говорится в сообщении.

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Данное сообщение относится к первому уровню. То есть рекомендуется соблюдать обычные правила для предотвращения заболевания.

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