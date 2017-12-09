Не рискуйте здоровьем ребенка - от кори чеснок не поможет Анна Горбань

2018-01-11 11:53 1288

Почему только паника заставляет людей начинать трезво мыслить. О том , что корь опасна все знают.

О том, что надо делать прививки тоже все знают. Но в интернете ходит годами бред о том, что у кого - то аутизм вызвала прививка, о том, что кто-то имеет эпилепсию и это вызвала прививка.

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Доказано, что эти и многие другие интернетовские истории не связаны с прививками . А вот точно доказано, что от кори у привитых нет летального исхода и инвалидизации.

Вакцина есть и она хорошего качества. Она помогает . И нет лечения от кори. Вирусы мы лечить не умеем. С гриппом и то хоть как-то. Есть препараты. А с корью никак. Чеснок и алоэ не помогут.

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