Мир В Евросоюзе открылся сайт, аналогичный украинскому ресурсу Миротворец

2018-01-18 09:42 736

Литовские патриоты запустили собственный аналог украинского сайта Миротворец под названием Vatnikas, в списках которого значится более сотни опасных персон. Об этом Миротворец сообщает в Facebook.

Об этом говорится в сообщении их украинских единомышленников в Facebook.

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"Центр Миротворец поздравляет литовских националистов с открытием сайта Vatnikas. Наши сотрудники готовы оказать методическую помощь и поделиться многолетним опытом отлова российского и пророссийского деструктивного ватного элемента", - говорится в сообщении.

На данный момент на портале vatnikas.lt фигурируют 153 "врага литовского народа".

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