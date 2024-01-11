ВОЙНА В Украине Власти Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро

2024-01-11 12:30

Власти Литвы одобрили пакет долгосрочной военной помощи Украине на общую сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

"Мы продолжаем поддерживать отважных украинцев в их борьбе всеми средствами: военными, экономическими и политическими. На Совете национальной обороны мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи на сумму 200 млн. евро", - сказал Науседа.

По словам президента Литвы, в январе его страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры М577.

Также Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности с Украиной.

"Подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества", – добавил Науседа.