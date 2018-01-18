Мир Микроволновки признали опасными для человечества

2018-01-18 21:30 906

 

Ученые Манчестерского университета выяснили, что все микроволновые печи в Европе выпускают столько же углекислого газа, сколько семь миллионов автомобилей.

По мнению исследователей, неэффективное их использование способствует глобальному потеплению. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Guardian.

Исследователи определили количество выбросов диоксида углерода на каждом из этапов производства и эксплуатации СВЧ-печей, а также при их утилизации. По их оценкам, 19 микроволновок в течение года способствуют выделению в атмосферу парникового газа такого же объема, сколько выделяет один автомобиль.

Однако ученые утверждают, что объем автомобильных выбросов в одной только Великобритании в 10 раз превышают количество углекислого газа, выбрасываемого при использовании всех СВЧ-печей в европейских странах. Кроме того, энергия затрачиваемая при приготовлении пищи в микроволновках меньше, чем при других формах тепловой обработки.

Тем не менее, специалисты рекомендуют отключать печи сразу после использования, чтобы электричество не тратилось на дополнительные функции, например, электронные часы.

Как отмечают исследователи, продолжительность жизни микроволновок за последние 20 лет уменьшилась почти на семь лет. Ожидается, что к 2020 году на помойку будет выброшено около 16 миллионов устройств. Это также способствует увеличению объемов парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, и усилению темпов глобального потепления.

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