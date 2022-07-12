ВОЙНА В Украине Хакеры массово рассылают опасные письма с темой "отчет о гуманитарной ситуации" - не попадись!

2022-07-12 08:26

Хакеры массово распространяют опасные письма с темой "бъединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации". Украина со скомпрометированных электронных адресов государственных органов. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Опасные письма содержат вложения в виде XLS-документа с названием Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022 года.xls.

Этот документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла baseupd.exe. Открытие файла повлечет поражение компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Кибератаку связывают с деятельностью группы UAC-0056, уже подозреваемой в кибератаке на госорганизации Украины, которая произошла 7 июля.

Специалисты группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты CERT-UA устанавливают обстоятельства компрометации учетных записей электронной почты, а также блокируют сервера управления вредоносной программой.

Кроме этого, Госспецсвязи настоятельно рекомендует использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты с целью усиления собственной защиты.

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