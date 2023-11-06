Жизнь Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

2023-11-06 21:37



В Украине стали реже подделывать гривни – однако полностью фальшивомонетчики свою деятельность не свернули. Самыми опасными являются банкноты старого образца (выпущенные до 2015 года) – в частности, 200 и 500 грн. А получить их можно на сдачу в торговых заведениях.

Как объяснил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, дело в том, что, к примеру, в отпечатанных до полномасштабной войны купюрах мошенники достаточно качественно имитировали ультрафиолетовую защиту. Следовательно, такие деньги могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов.

В целом же, отметил он, в течении большой войны "никаких форс-мажоров с поддельными гривнами не было". И ситуация остается стабильной и контролируемой.

Какие гривни подделывают чаще всего

По данным же самого НБУ, в 2022 году чаще всего подделывали купюру в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. А кроме того:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

При этом, подчеркивается, самыми опасными являются банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года. Как обяъснил Строчков, купюры более поздних годов выпуска обладают усиленной системой защиты. Соответственно, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".

Как распознать фальшивку

Распознать же фальшивки можно в несколько способов. В частности, на ощупь. В Нацбанке объяснили, что так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Также можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяются:

наличие водяных знаков;

наличие сквозного элемента – изображения цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, которое приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света.

Можно проверить подлинность купюры и путем изменения угла наклона. Обращать внимание, в частности, нужно на: