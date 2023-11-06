Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

В Украине стали реже подделывать гривни – однако полностью фальшивомонетчики свою деятельность не свернули. Самыми опасными являются банкноты старого образца (выпущенные до 2015 года) – в частности, 200 и 500 грн. А получить их можно на сдачу в торговых заведениях.
Как объяснил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, дело в том, что, к примеру, в отпечатанных до полномасштабной войны купюрах мошенники достаточно качественно имитировали ультрафиолетовую защиту. Следовательно, такие деньги могли пропускать на кассах во время проверки с использованием ультрафиолетовых детекторов.
В целом же, отметил он, в течении большой войны "никаких форс-мажоров с поддельными гривнами не было". И ситуация остается стабильной и контролируемой.
Какие гривни подделывают чаще всего
По данным же самого НБУ, в 2022 году чаще всего подделывали купюру в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. А кроме того:
При этом, подчеркивается, самыми опасными являются банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года. Как обяъснил Строчков, купюры более поздних годов выпуска обладают усиленной системой защиты. Соответственно, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".
Как распознать фальшивку
Распознать же фальшивки можно в несколько способов. В частности, на ощупь. В Нацбанке объяснили, что так проверяются:
Также можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяются:
Можно проверить подлинность купюры и путем изменения угла наклона. Обращать внимание, в частности, нужно на: