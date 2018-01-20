Украина МВД: Все ограничения движения на дорогах сняты

2018-01-20 13:00 513

 

По состоянию на 9:30 субботы все ограничения движения на автодорогах Украины сняты.

Об этом 20 января сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Наблюдается замедленное движение на трассе М-05 "Киев-Одесса", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МВД сообщили о заторе на трассе М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

"(В пробке) около 135 грузовых автомобилей, протяженность около 5 км, причина - ДТП", - сообщили в МВД.

В свою очередь в "Укравтодоре" сообщили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в северных, центральных, большинстве восточных, местами в западных областях и в Одесской области заснежено.

На перевальных участках дорог без осадков, кроме Яблунецкого (Н-09) и Латирского (М-06) перевалов, где выпадает небольшой снег, состояние покрытия - мокрое.

По данным Укравтодора, из-за погодных условий затруднено движение в Голованевском районе по дороге H-24 Благовещенское-Николаев, там техника и персонал работают в усиленном режиме.

"Местами снег выпадает в отдельных районах Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Сумской и Луганской областей. Туманы, местами туман характерны для Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В других регионах страны - без осадков", - говорится в сообщении.

Ранее в ГосЧС сообщили, что утром 20 января погодные условия стабилизировались, небольшой снег наблюдается в Кировоградской области, а движение на участке автодороги Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.

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