ВОЙНА В Украине Без блокировки счетов: какие ограничения ждут уклонистов в законе о мобилизации

2024-03-02 13:30

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, которые нарушают законодательство о мобилизации. Впрочем, члены комитета поддержали предложение о лишении права управлять авто.

Как сообщил член комитета Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина", сейчас рассматривается 4 тысяч правок депутатов ко второму чтению законопроекта. Нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными.

"Относительно блокировки средств на счетах, денежных активов и так далее, то мы в комитете эту норму отклонили", - сказал Вениславский.

По его словам, маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона. В то же время была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки". Кроме того, возможно, будут повышены штрафы за уклонение от мобилизации.

"Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своего долга по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, когда мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта", - отметил Вениславский.

Закон о мобилизации в Украине - последние новости

Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутата. Теперь профильный Комитет должен разобраться с поправками к документу.