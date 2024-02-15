Политика ЕС может ввести жесткие ограничения в торговле для Украины: к чему это приведет

2024-02-15 21:37

 

Европейская комиссия опубликовала проект регламента о продлении на год торговых преференций для Украины. Организация планирует не возвращать действовавшие до полномасштабной войны с РФ квоты, а ввести механизм защиты от значительных объемов украинского импорта. В результате украинские производители лишатся части рынка и будут вынуждены искать новые возможности.

Об этом пишет издание Delo. "Для наиболее чувствительных продуктов – мяса птицы, яиц и сахара, предусмотрено экстренное торможение, которое стабилизировало бы импорт на уровне средних объемов импорта в 2022 и 2023 годах. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит эти объемы, пошлины будут повторно введены, чтобы объемы импорта не превышали показатели предыдущих лет существенно", – поясняется в постановлении.

Директор союза "Союз птицеводов Украины" (СПУ) Сергей Карпенко. объясняет, что в случае принятия проекта постановления механизм "экстренного торможения" будет выглядеть следующим образом: если в период с 6 июня 2024 года по 31 декабря 2024 года кумулятивные объемы импорта яиц, м домашней птицы или сахара с начала 2024 года достигнут соответствующего среднего арифметического объема импорта в 2022 и 2023 годах, Еврокомиссия должна в течение 21 дня:

  • ввести до 31 декабря 2024 для соответствующего продукта "довоенную" тарифную квоту, которая действовала до момента либерализации торговли;
  • ввести с 1 января 2025 года тарифную квоту, равную пяти двенадцатым этого среднего арифметического значения, или соответствующую тарифную квоту, действовавшую до момента либерализации торговли исходя из большего по объему показателя.

Таким образом, в 2024 году у Украины есть шанс "откатиться" в объемах поставок в ЕС этих продуктов на уровень "довоенных" квот, если за второе полугодие объемы превысят средние показатели за 2022 и 2023 годы.

 Производство и экспорт сахара учитывается по маркетинговым годам (МР), с сентября по август, напоминает временный исполняющий обязанности главы ассоциации "Укрсахар" Назар Михайловин. Экспорт сахара из Украины в ЕС в 2023/2023 МГ составил 415 тыс. тонн, тогда как квота на 2021 год – 20,7 тыс. тонн.
 
Сахарники уже ориентировочно знают, что Еврокомиссия позволит Украине ввезти в 2024 году до 320 тыс. тонн сахара, отмечает эксперт. В общем, его производители и Минагрополитики договорились не отправлять в ЕС в 2023/2024 МГ более 650 тыс. тонн сахара, и этот объем планируется полностью отгрузить до конца июня, за два месяца до окончания МГ.
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