ЕС может ввести жесткие ограничения в торговле для Украины: к чему это приведет

Европейская комиссия опубликовала проект регламента о продлении на год торговых преференций для Украины. Организация планирует не возвращать действовавшие до полномасштабной войны с РФ квоты, а ввести механизм защиты от значительных объемов украинского импорта. В результате украинские производители лишатся части рынка и будут вынуждены искать новые возможности.
Об этом пишет издание Delo. "Для наиболее чувствительных продуктов – мяса птицы, яиц и сахара, предусмотрено экстренное торможение, которое стабилизировало бы импорт на уровне средних объемов импорта в 2022 и 2023 годах. Это означает, что если импорт этих продуктов превысит эти объемы, пошлины будут повторно введены, чтобы объемы импорта не превышали показатели предыдущих лет существенно", – поясняется в постановлении.
Директор союза "Союз птицеводов Украины" (СПУ) Сергей Карпенко. объясняет, что в случае принятия проекта постановления механизм "экстренного торможения" будет выглядеть следующим образом: если в период с 6 июня 2024 года по 31 декабря 2024 года кумулятивные объемы импорта яиц, м домашней птицы или сахара с начала 2024 года достигнут соответствующего среднего арифметического объема импорта в 2022 и 2023 годах, Еврокомиссия должна в течение 21 дня:
Таким образом, в 2024 году у Украины есть шанс "откатиться" в объемах поставок в ЕС этих продуктов на уровень "довоенных" квот, если за второе полугодие объемы превысят средние показатели за 2022 и 2023 годы.