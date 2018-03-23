Украина Гройсман грозится всего за 30 дней решить проблему авто на еврономерах

2018-03-23 13:46 478

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что если бы парламент делегировал решение вопроса авто на иностранных номерах Кабмину, это сделали бы в течение месяца.

Об этом он заявил сегодня в ходе Часа вопросов к правительству.

В ответ на вопрос нардепа от "Самопомочи", главы подкомитета по вопросам таможенного дела и совершенствования Таможенного кодекса налогового комитета ВР Татьяны Остриковой об авто на иностранной регистрации, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что мог бы быстро решить проблему в Кабмине.

"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете. И мы готовы участвовать, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины. Если вы делегируете право правительства урегулировать этот вопрос, я его урегулирую в течение одного месяца. Но если речь идет о том, что оно должно быть урегулировано в рамках парламента, то, конечно, здесь нужна позиция профильного комитета, в котором вы ведете дискуссию с ассоциацией", - сказал Гройсман.

Он отметил, что является сторонником равных условий для всех.

"Какие это будут условия - давайте вместе решать в рамках парламента. Мы готовы присоединиться к дискуссии и готовы занимать конструктивную позицию. Если украинский парламент большинством голосов примет решение способом принятия постановлений Кабмина урегулировать этот вопрос, я это сделаю в течение месяца", - заявил премьер-министр.

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