Мир Растаможка авто на еврономерах может подорожать в 10 раз - законопроект уже готов

2022-07-22 17:32

После отмены бесплатной растаможки в Верховной Раде зарегистрировано более 10 «автомобильных» законопроектов.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7466-2, предусматривающий увеличение стоимости растаможки автомобилей до 8 раз. В настоящее время документ, поданный "Слугами народа" во главе с нардепом Марьяном Заблоцким, рассматривается в профильном комитете.

Документом предлагается повысить коэффициент эксклюзивности для растаможки элитных автомобилей до "8".

Такими, согласно законопроекту, можно считать машины, подпадающие под уплату ежегодного транспортного налога. Список таких автомобилей ежегодно публикует Минэкономики. На практике это транспортные средства в возрасте до 5 лет стоимостью до 2,437 млн гривен.

По мнению авторов документа, 8-кратное повышение налогов на элитные автомобили частично компенсирует социальную несправедливость, заложенную в предложенной растаможенной формуле.

По сути, законопроект является альтернативным кабминовскому.

Однако специалисты Института исследования автомобильного рынка проанализировали данный законопроект и спрогнозировали, что хотя вероятность одобрения проекта отдельным документом – низкая, предлагаемую норму могут частично учесть при рассмотрении основного законопроекта в комитете.