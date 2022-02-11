Украина Период льготной растаможки авто завершился – что теперь грозит владельцам машин с иностранной регистрацией

2022-02-11 08:26

В Украине завершился период льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Государственная таможенная служба.

За этот период было оформлено больше 88 тысяч таких авто, а уплачено больше 3 млрд грн налогов.

Льготный период действовал с 15 июня 2021 года:

  • до 11 ноября 2021 года - основной 180-дневный период;
  • до 8 февраля 2022 года - 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных авто стали: Закарпатская - 15 195 авто, Киевская - 11 084 авто, Одесская - 10 471 авто, Ивано-Франковская - 6 027 авто, Черновицкая – 5 636 авто.

С 9 февраля полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и штрафовать водителей, а данные об этих авто передавать в Гостаможслужбу.

Таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей (от 8,5 тысяч грн до 170 тыс.). После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине. Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.

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