Детали «Наша Ряба» продолжает поставлять в ВСУ курятину ненадлежащего качества

2018-03-29 09:44 608

Военнослужащие вооруженных сил Украины продолжают жаловаться на качество питания, в частности – курятины, которая закупается для нужд армии. Об этом они пишут в социальных сетях и на форумах, передает From-UA.

Отметим, что подобная информация всплывает в СМИ периодически на протяжении последних лет. Так, еще год назад военнослужащий 93-й ОМБр продемонстрировал видеоролик, в котором рассказал и показал курятину ненадлежащего качества, в которой он к тому же обнаружил неизвестное вещество.

В то же время, согласно порталу госзакупок Украины, Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины закупает на тендерах курятину торговой марки «Наша Ряба».

Как известно, эта ТМ является собственностью холдинга «Мироновский хлебопродукт», принадлежащего олигарху Юрию Косюку.

Также известно, что в начале АТО в июле 2014 года Косюк был назначен заместителем главы Администрации президента, отвечающим в первую очередь за Вооруженные силы. Видимо, схема с поставками порченой курятины для нужд армии была отработана и запущена уже в тот период. И хотя Юрий Косюк ушел с поста в АП спустя буквально два месяца после назначения, украинские военные вынуждены питаться порченой курятиной «Нашей Рябы» до сих пор.