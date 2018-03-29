Детали Суд арестовал счета "Электрум пеймент систем" в УкрГазбанке

2018-03-29 20:30 734

Суд наложил арест на счета компании ООО "Электрум пеймент систем" в "Укргазбанке".

Соответствующее постановление Шевченковский районный суд Киева принял 2 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Компания выступает оператором одноименной платежной системы и электронных денег "Электрум" (Electrum), а "Укргазбанк", в свою очередь, является эмитентом "Электрума".

Причиной ареста стали результаты досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

Согласно материалам уголовного производства, группа лиц, среди которых есть как граждане Украины, так и Российской Федерации, зарегистрировала 8 компаний, и, не имея лицензии НБУ на перевод денег, создала разветвленную сеть по приему платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем, не только на территории Украины, но и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

К этой схеме, по версии следствия, причастна и "Электрум пеймент систем", поскольку трансакции между территорией Украины и ДНР/ЛНР осуществляются с помощью электронных денег "Электрум". Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты за ввезенный контрабандой уголь и непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

Операции с электронными деньгами "Электрум" обеспечивает "Укргазбанк". Согласно утвержденным НБУ правилам он имеет право "заводить" средства на электронные кошельки (наличными или с использованием платежной карты); осуществлять оплату за товары и услуги, в том числе пополняя мобильные счета; переводить электронные деньги между кошельками пользователей; обменивать "Электрум" на наличные или безналичные средства. Транзакционные потоки организовываются через процессинговый комплекс Elpaysys и Payline.

По данным СМИ, одним из бенефициаров компании является Юрий Корж, который руководил ЭПС с момента основания. На данный момент компанией руководит Вячеслав Пожарский, который также числится среди бенефициаров финансовой компании "Кэш Энд Гоу Украина". Напомним, что в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура и СБУ открыли уголовное производство о финансировании терроризма в отношении платежной системы "Электрум пеймент систем". Спустя 5 месяцев правоохранители вышли на десятки обысков и аресты счетов "Электрум пеймент систем", а также еще 8 "дочерних" компаний. В том числе и винницкой IT-компании Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения (ПО) для процессингов Elpaysys и Payline.