Украина Банда женщин обносила дома, представляясь контролерами службы газа

2018-04-03 14:16 328

Женщины заходили в дома, представляясь работниками газовой службы и, отвлекая внимание жильцов, воровали деньги. Полиция зафиксировала более десятка подобных случаев.

В Виннице полицейские задержали четырех женщин, которые под видом проверки счетчиков обворовывали пенсионеров. 

"Оперативниками управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Винницкой области и Винницкого отдела полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре злоумышленницы. Ими оказались жительницы Сумской области в возрасте от 21 до 31 года", -  сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Женщины заходили в дома, представляясь работниками газовой службы и, отвлекая внимание жильцов, воровали деньги. Правоохранители проверяют женщин на причастность к более десятку подобных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о краже. Злоумышленницам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Задержанные свою вину не признают, объясняя свои действия тем, что собирали средства для благотворительных целей.

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14:45 Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин
14:16 Банда женщин обносила дома, представляясь контролерами службы газа
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