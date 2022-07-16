ВОЙНА В Украине Названо имя роССийского военного, приказавшего запустить ракету по Виннице

2022-07-16 13:00

Приказ о запуске ракеты отдал капитан отдельного дивизиона подлодок Черноморского флота РФ Анатолий Варочкин

Журналист Егор Чечеринда назвал имя российского военного, который отдал приказ выпустить ракету "Калибр" по Виннице.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У каждого российского преступления есть конкретное имя, фамилия и отчество. Это - человек, лично отдавший приказ выпустить сегодня ракету Калибр по Винницкому дому быта и Диагностическому центру. Ракету, убившую 3-летнюю девочку Лизу, мужественно боровшуюся с синдромом Дауна. Ракету, которая покалечила ее маму Иру (маме оторвало ногу), убила еще 2 украинских детей и 20 взрослых. Еще 34 человека - в больнице в тяжелом состоянии. Пятеро – находятся на грани жизни и смерти. Во всех из них стрелял этот "офицер" ЧФ РФ", – написал журналист.

Это капитан отдельного дивизиона подлодок Черноморского флота РФ Анатолий Варочкин.

По информации журналиста, Варочкин проживает во временно оккупированном Россией городе Севастополь, по улице Юмашева, 25, кв.108.

"Его телефон для коммуникации +79780585762. "Награда" ждет "героя", – говорится в сообщении журналиста.