ВОЙНА В Украине На Закарпатье задержали банду воров, применявших шпионские приемы

2023-08-03 13:35

Правоохранители задержали в Закарпатской области двух злодеев, обокравших известного украинского футболиста.

Как сообщил Офис генпрокурора, мужчины совершали кражи из частных домов на Закарпатье. Они проводили тщательную подготовку и с помощью спецтехники следили за будущим объектом. Передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали различные методы конспирации.

"Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК Шахтер Донецк. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги. В общей сложности они нанесли потерпевшим более 500 тыс. долларов США ущерба", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли похищенное имущество. Мужчинам сообщили о подозрении по статье о совершении кражи в условиях военного положения (ч.4 ст.185 УК Украины).