Украина В "Новой почте" предупредили о новом виде мошенничества

2018-04-03 18:00 364

Компания «Новая почта» на своем официальном сайте предупредила клиентов о попытке мошенников завладеть конфиденциальными данными ее клиентов, включая номер банковской карты. В отличии от скандала с утечкой данных самого почтового оператора, которые якобы предлагали к продаже в сети интернет, на сей раз мошенники добывают конфиденциальную информацию самостоятельно, передает UBR.

В частности, предлагают клиентам компании ответить на несколько вопросов о качестве работы Новой почты, в обмен на что те якобы примут участие в розыгрыше iPhone за условную цену $1. После заполнения анкеты, респонденту сообщали о выигранном телефоне и просили указать номер банковской карты и трехзначный код CVV. Этих данных достаточно, чтобы осуществлять покупки с банковской карты в интернет.

«Будьте осторожны – «Нова Пошта» не проводит акцию по розыгрышу мобильного телефона за 1 доллар в обмен на заполнение анкеты относительно работы нашей компании. Это мошенничество, цель которого – собрать ваши конфиденциальные данные включительно с номером банковской карты», - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании UBR.ua рассказали, что в настоящий момент мошеннический сайт удалось заблокировать, однако вчера он активно функционировал. К тому же, не исключено, что в скором времени в сети могут появиться клоны веб-страницы. Потому клиентов Новой почты призывают к бдительности.