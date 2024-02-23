Политика Чехия закрывает границу: русским и белорусам перестали выдавать визы и виды на жительство

2024-02-23 13:30

Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство гражданам рф и беларуси из-за вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, сообщает Ceske Noviny.

После полномасштабного вторжения рашистов в Украину Кабинет министров Чехии принял решение прекратить выдачу виз российским, а затем и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев. Постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД страны предложил новое постановление правительства без конкретного срока для упрощения.

По словам Фиалы, необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, не желающие иметь ничего общего с соответствующими режимами, могли учиться, работать и вести деятельность на территории Чехии.

"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работу над этим", - добавил премьер Чехии.