Мир Израиль предоставит украинским беженцам вид на постоянное проживание

2024-02-08 21:37

 

Суд Тель-Авива обязал Управление по вопросам иммиграции предоставить всем украинским беженцам в Израиле визу "Алеф-5", открывающую право на временную защиту от выдворения.

По информации издания Makor Rishon, решение одобрила судья Михаль Агамон-Гонен. Она отметила, что власти не смогли определить политику в отношении украинских беженцев почти два года, и поэтому суд вынужден был вмешаться.

Агамон-Гонен обязала Управление по делам иммигрантов в течение месяца выдать всем украинским беженцам в Израиле упомянутую визу и опубликовать это решение на официальном сайте.

Виза Алеф-5 предоставляет статус временного жителя страны с правом на трудоустройство, медицинское обслуживание, образование и социальное обеспечение.

Известно, что начала полномасштабного вторжения России украинцы, вынужденно покинувшие родину, до сих пор находятся в статусе туристов в Израиле.

По состоянию на август 2023 года в Израиле проживало более 14 тысяч беженцев из Украины. По данным украинского посольства, после нападения Хамаса более двух тысяч украинцев обратились, чтобы эвакуироваться из страны и Сктора Газы. Тремя эвакуационными рейсами Израиль покинули 436 граждан Украины.

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