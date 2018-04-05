Детали фото 29 апреля в центре Киева пройдет моноспектакль «Хочу в Париж»

2018-04-05 13:27 300

 Я снова хочу в Париж. 

— А Вы уже там бывали? 

— Нет, я уже когда-то хотел…

 29 апреля в Художественно-концертном центре им. Ивана Козловского Национальной оперетты Украины (г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б) состоится моноспектакль «Хочу в Париж».

Моноспектакль по мотивам одноименного рассказа М. Веллєра «Хочу в Париж» – это полная доброго юмора история «маленького» советского человека, из провинциального городка, который на протяжении всей жизни пытался воплотить свою большую мечту – побывать в Париже.

Что этот проклятый Париж делал с нами?!! Душу переворачивал! Хотелось его увидеть до боли, до скрежета зубовного. Увидеть — ну, и умереть, по известной всем формуле. Наверное, он олицетворял какую-то совсем другую жизнь, которая казалась такой невозможной, что ее как бы и не было вовсе. Об этой несбыточной мечте советского человека моноспектакль «Хочу в Париж».

Провинциальный мальчик из «богом забытого городка» заболел тоской по родине. По той родине, которую он выбрал себе сам. В течение часа с небольшим зрители вместе с героем проживут целую человеческую жизнь, обычную жизнь советского человека. Школа, ПТУ, армия, техникум, фабрика, женитьба, квартира, дети, тоска, пьянство, пенсия… Но в этой серой обыденности у его героя была Франция. Мечта о луковом супе и о лягушках, о пене женских кружев и о парижском шике. О песнях Монтана, Азнавура и Дассена. И, конечно, о мушкетерской чести, ведь с нее все и началось. Один за всех — все за одного!

Спектакль смешной, немного печальный, в финале трагический… Не пропустите!

Когда: 29 апреля, воскресенье

Где: Художественно-концертный центр им. И. Козловского - Национальная оперетта Украины (адрес Центра: г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б, вход со двора)

Начало в 19:00

Веб-сайт: operetta.com.ua

Исполнитель главной роли: Владимир Голосняк

Режиссеры-постановщики: Владимир Голосняк, Иван Сорока          

Сценография и хореография: Владимир Голосняк

Мультимедиа: Александр Чернышов, Матвей Чернышов

Художественное оформление: Ирина Голосняк

Спектакль идет на украинском языке.Одно действие.

Страница мероприятия в Фейсбук

Подготовлено по материалам пресс-центра НАТО.

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