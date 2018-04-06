Украина Стало известно, за что именно Манафорт получил от Януковича 12 млн долларов

2018-04-06 13:15 834

Как сообщает The Guardian со ссылкой на материалы следствия в отношении Манафорта, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт одобрил в 2011 году разработанный для бывшего непрезидента Виктора Януковича план по дискредитации украинской оппозиции.

Из публикации следует, что Янукович решил на высоком уровне лоббировать свои интересы за рубежом после того, как международное сообщество критически отнеслось к аресту и заключению Тимошенко.

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По данным издания, стратегией по дискредитации оппонентов Януковича руководил бывший репортер Wall Street Journal и Financial Times Алан Фридман. Ему помогали люди, связанные с Манафортом, в том числе Константин Килимник, имеющий, по данным ФБР, связи с российской военной разведкой.

Работать предполагали посредством видеороликов, статей и размещения информации в социальных сетях.

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Напомним, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможное его участие в коррупционных схемах в Украине.

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В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Позже их взяли под домашний арест. В суде сообщают, что Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.