Курьезы Стали известны странные планы оккупантов на бывшего непрезидента Януковича

2022-06-03 13:31

Напавшая на Украину россия планировала через суды легитимизировать бывшего непрезидента-беглеца Виктора Януковича. Принять участие в его возвращении в «легитимное поле» должен был бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью «24 каналу».

По словам Данилова, готовиться к полномасштабному вторжению роССии в Украине начали еще с февраля 2021 года, когда было принято первое решение СНБО, касающееся экс-председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, который должен был принять участие в возвращении Януковича.

Данилов отметил, что в роССии был проект его возвращения через юридическую процедуру, в частности, через суды и Окружной админсуд Киева, который в декабре 2021 года получил заявление от президента-беглеца о «незаконном отстранении» от должности. Какие же они наивные, если пытались провернуть подобного рода абсурдную комбинацию.