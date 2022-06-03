Курьезы Стали известны странные планы оккупантов на бывшего непрезидента Януковича

2022-06-03 13:31

Напавшая на Украину россия планировала через суды легитимизировать бывшего непрезидента-беглеца Виктора Януковича. Принять участие в его возвращении в «легитимное поле» должен был бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью «24 каналу».

По словам Данилова, готовиться к полномасштабному вторжению роССии в Украине начали еще с февраля 2021 года, когда было принято первое решение СНБО, касающееся экс-председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, который должен был принять участие в возвращении Януковича.

Данилов отметил, что в роССии был проект его возвращения через юридическую процедуру, в частности, через суды и Окружной админсуд Киева, который в декабре 2021 года получил заявление от президента-беглеца о «незаконном отстранении» от должности. Какие же они наивные, если пытались провернуть подобного рода абсурдную комбинацию.

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фото Рф перебросила в Украину старые советские танки, которые отправили на утилизацию еще в 2011-м 2022-05-26 13:35
видео В Кыргызстане на Пике путина установили Флаг Украины 2022-05-25 10:29