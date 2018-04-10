Политика В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы

2018-04-10 15:16 105

Евросоюз и США самостоятельно принимают свои санкции в отношении России, несмотря на взаимные консультации.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ЕС, любое решение о возможных санкциях Совет ЕС должен принимать единогласно.

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"Мы приняли к сведению объявленные Соединенными Штатами меры. Притом, что ЕС и Соединенные Штаты тщательно консультировались относительно санкций в отношении России, всегда было понятно, что любое решение о санкциях принимается каждой стороной самостоятельно", - заявил собеседник.

 

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