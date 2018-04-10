Политика Климкин объяснил, при каких условиях состоится встреча "нормандской четверки"

2018-04-10 21:00 681

 

Глава МИД Украины обсудил с германским коллегой вопросы введения миротворческой миссии на Донбасс

Главы МИД Украины, Германии, Франции и России как стран "нормандского формата" проведут встречу, если будет хоть небольшой шанс на успех, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter.

"Соберемся в нормандском формате на уровне министров, если будет хотя бы небольшой шанс на успех", – отметил Климкин по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Министр рассказал, что обсудил с германским коллегой вопросы безопасности и введения миротворческой миссии на Донбасс.

"Замечательный разговор с немецким коллегой Маасом, которого помню как министра юстиции. Будем работать вместе по вопросам безопасности, освобождению заключенных в РФ украинцев, формату миротворческой миссии на Донбассе", – добавил Климкин.

 

Напомним, Климкин также заявлял, что встреча "нормандской четверки" на уровне глав внешнеполитических ведомств Украины, Франции, Германии и России будет зависеть от включения в повестку дня трех вопросов, касающихся установления безопасности на Донбассе, освобождения заложников и развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных наций.

Ранее встреча глав МИД стран "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась. Сначала она планировалась на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, потому что на нее не успевает прибыть немецкая делегация. А позже выяснилось, что у российской стороны "не нашлось свободного времени" для этой встречи.

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