Политика Юбилейный "Рамштайн". Чего ждать Украине от 20-й встречи союзников

2024-03-19 16:05

Новое заседание в формате "Рамштайн" состоится сегодня, 19 марта. Контактная группа по вопросам военной помощи Украине соберется в Германии. Это уже 20-я встреча союзников, и возглавит ее лично руководитель Пентагона Ллойд Остин.

"Рамштайн-20". Офлайн-встреча в Германии

Очередное заседание Контактной группы по оборонной поддержке Украины (UDCG) было анонсировано в министерстве обороны США на вторник, 19 марта.

Местом проведения юбилейной, 20-й встречи, была объявлена немецкая военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года и откуда возникло неформальное название формата.

Председатель заседания – глава Пентагона Ллойд Остин. Он отправился в Германию в понедельник. Это будет его первая международная поездка после госпитализации. Напомним, прошлую встречу в феврале проводили онлайн из-за проблем со здоровьем министра обороны США.

Вместе с Остином на "Рамштайне" будет присутствовать глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун-младший. Всего на заседание приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.

Что в повестке дня

Главной темой каждого заседания является предоставление военной помощи Украине в противостоянии широкомасштабной российской агрессии и синхронизация действий союзников.

В Пентагоне официально сообщили, что Контактная группа в очередной раз соберется 19 марта, чтобы обсудить войну в Украине, и подтвердить, что Соединенные Штаты и коалиция продолжат поддерживать народ Украины в защите от оккупантов РФ.

"США не позволят Украине потерпеть поражение в войне", – отметила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Как заявил Ллойд Остин накануне "Рамштайна-20", коалиция сосредоточится на неотложных потребностях Украины на поле боя и долгосрочной безопасности.

Ожидания от заседания

В ходе подготовки встречи "Рамштайн-20" министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

Руководители оборонных ведомств обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности Украины и конкретные запросы. В частности, Рустем Умеров назвал среди ключевых приоритетов в помощи от союзников боеприпасы и противовоздушную оборону.

Об ожиданиях от "Рамштайна" и цели следующей встречи также шла речь в разговоре главы минобороны США Ллойда Остина и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как заявили в пресс-службе Пентагона, оба лидера отметили важность укрепления трансатлантической оборонно-промышленной базы для продолжения поддержки Украины.

Новые коалиции и экстренная помощь США. Заявления союзников накануне "Рамштайна"

15 марта состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой было объявлено о создании "новой коалиции средств реактивной артиллерии большой дальности" для украинской армии.

По словам Шольца, коалиция по закупкам вооружений будет сформирована в рамках контактной группы "Рамштайн". Он также сообщил о достижении договоренности с Макроном и Туском о расширении производства военной техники в сотрудничестве с другими партнерами Украины.

Позже министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил договоренности с Польшей об увеличении производства боеприпасов для Украины.

По его словам, поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые "можно где-то найти". Министр подчеркнул, что нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах.

Об еще одной коалиции в поддержку Украины заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что Польша и Германия стремятся взять на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе путем создания бронетанковой коалиции.

"С июля наши боевые группы, 2 500 польских солдат и 2 500 немецких солдат будут находиться в состоянии готовности к быстрому реагированию. Это силы, выполняющие задачи стратегического компаса", – сказал Косиняк-Камыш.

Эта новость прозвучала на фоне недавних заявлений французского президента Эммануэля Макрона о возможности введения войск НАТО в Украину. В частности, он предположил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

При этом ряд стран Альянса выступили против этой идеи (Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия). Однако о готовности рассмотреть подобную возможность заявили в Литве, Латвии и Эстонии.

Накануне "Рамштайна" в Бельгии анонсировали пакет военной помощи для Украины на 412 млн евро. В него войдет 300 броневиков LMV. Кроме многоцелевых бронированных автомобилей планируется передача минных тралов.

При этом Бельгия обеспечит базовую подготовку, а Нидерланды – обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов. Бельгия также пообещала оказать Украине военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро в течение 2024 года. Около половины этой суммы были выделены на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Тем временем в США остается открытым вопрос о финансировании военной помощи Украине более чем на 60 млрд долларов из-за споров в Конгрессе.

На прошлой неделе Белый дом анонсировал выделение экстренного пакета на 300 млн долларов, который будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS в HIMARS.

Однако в Пентагоне считают, что этот пакет недостаточен, хотя обеспечивает неотложные потребности ВСУ. В ведомстве отметили, что его предоставление было "уникальным случаем" без возможности повторения.

"И единственный способ удовлетворить потребности Украины на поле боя – это быстро принять Конгрессом дополнительный документ", – заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Палата представителей США может проголосовать за пакет финпомощи Украине в конце марта или в апреле 2024.

Чем важны встречи в формате "Рамштайн"

Встречи Контактной группы по обороне Украины проходят с апреля 2022 по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина.

Их целью является синхронизация и ускорение предоставления военной помощи Силам обороны в полномасштабной войне с российскими оккупантами.

Результаты встреч позволили усилить возможности ВСУ в отпоре врага и начать переход Украины на вооружение НАТО.

Силы обороны получили дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, HIMARS, MARS II, ракеты Brimstone, Harpoon, ATACMS.

Украинская ПВО усилилась системами ЗРК NASAMS, Avenger, HAWK, IRIS-T, SAMP-T и Patriot.

Была создана танковая коалиция, благодаря чему начались поставки танков Leopard и Abrams.

Еще одна коалиция касается работы над отправкой в Украину истребителей F-16. В настоящее время пилоты проходят обучение, а первые самолеты могут появиться в небе к лету 2024 года.

Также в рамках "Рамштайна" были созданы коалиции дронов, разминирования, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, прошлое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.