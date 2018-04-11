Украина За 20 дней голодовки Савченко сбросила 15 кг, из-за курения начались проблемы с желудком

2018-04-11 14:45 391

Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которая 23 марта объявила, что начинает голодовку в СИЗО, уже похудела на 15 килограмм.

Как заявили ее сестра и мать, которые сегодня посетили нардепа, она весит уже не 85, а 70 кг.

Они также заявили, что нардеп ничего не ест, только употребляет воду и курит сигареты, что повлекло за собой проблемы с пищеварительной системой.

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"Проблемы с желудком - это все, что я знаю. Спазмы продолжаются, рвота иногда, тошнота", - рассказывает мать задержанной Мария.

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Сегодня в медицинское учреждение Савченко не доставят, поскольку запланированы следственные действия. 12 апреля, как сказала депутат родным, она сама попросит доставить ее в больницу.

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