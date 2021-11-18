Мир Независимые врачи заявили о критическом состоянии Саакашвили, который голодает 48 дней

2021-11-18 11:44

Группа врачей, сформированная омбудсменом Грузии Нино Ломджарией для осмотра экс-президента Михаила Саакашвили, обнародовала отчет по состоянию политика. 

Независимые врачи заявили о критическом состоянии пациента и призвали срочно перевести его в частную клинику. При этом они уверяют, что реанимация политику пока не требуется.

"Исходя из критического состояния пациента, продолжение его лечения должно произойти немедленно в многопрофильном госпитале, в частности в отделении интенсивной терапии, чему не соответствует клиника в учреждении №18 (тюремная больница)", - говорится в документе.

Медики сообщили, что после 48 дней голодовки у Саакашвили развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалемия, талассемия, также существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.

 

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