Экономика В МВФ заявили, что повышение минимальной зарплаты Кабмин Гройсмана в этом году может даже не обещать

2018-04-20 09:13 607

В Фонде уверяют, что при нынешних долгах Киев не может и думать о дополнительных расходах бюджета.  В текущем году Украина должна только МВФ вернуть 44 миллиарда гривен

Как заявил представитель МВФ Йоста Люнгман в комментарии СМИ, у официального Киева нет экономических оснований для повышения минимальной зарплаты в 2018 году.

По его словам, уменьшение госдолга в предыдущие годы было значительным достижением Украины, однако, его размер все еще остается значительным, и увеличение расходов бюджета ставит в опасность исполнение обязательств перед внешними партнерами.

"Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году", - добавил представитель Фонда.

Кроме того, в текущем году Украина должна вернуть 44 миллиарда по долгам МВФ.

Напомним, в правительстве сейчас рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение "минималки". Позиция МВФ в этом вопросе остается однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. Сегодня, по мнению экспертов Фонда, увеличение расходов экономически невозможно.

Напомним, согласно прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая минимальная заработная плата украинцев составит в 2019 году - 4600 грн, в 2020 году - 5400 грн, а в 2021 году - 6200 грн.

 

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