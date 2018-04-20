В НАБУ готово изучить пленки Онищенко, но требует предоставить оригинальные записи

Национальное антикоррупционное бюро сообщило в Facebook, что готово изучить записи, сделанные беглым депутатом Александром Онищенко, если он предоставит их оригиналы.
"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", − подчеркнули в ведомстве.
В администрации Порошенко ранее скандальные записи опального депутата назвали "фейком".
В НАБУ отметили, что неоднократно предлагали Онищенко, "в том числе и в публичной плоскости", передать оригиналы пленок, однако записей так и не получили.
Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко, на которой они обсуждают договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него.