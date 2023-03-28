ВОЙНА В Украине Гео Лерос заявив про те, що Офіс Президента погорів на корупції і закликав НАБУ розслідувати корупцію в найближчому оточенні Зеленського

2023-03-28 14:22

Депутат українського парламенту від партії Зеленського Гео Лерос звинуватив Офіс Президента в корупції на продажу титанової сировини.

Про це Лерос заявив у своєму відеоблозі в мережі YouTube.

Лерос розкрив схему за участю колишнього голови Фонду управління державним майном України Дмитра Сенниченка, який наразі перебуває в розшуку за корупцію. За словами Лероса, Сенниченко поставив керувати низкою компаній своїх людей, які через фіктивні контракти продавали сировину, яка містила титан, до окупованого росією Криму.

Крім того, Лерос заявив, що за постачання цієї сировини в Росію відповідав такий собі Павло Присяжнюк. Лерос стверджує, що він близький до глави Офісу Зеленського - Андрія Єрмака.

В українському виданні Цензор.нет Присяжнюка називають реальним куратором Фонду державного майна України, який і поставив на свою посаду підозрюваного в корупції Сенниченка. Лерос закликає правоохоронні органи розслідувати цей факт.

Джерело



