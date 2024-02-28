Политика Новым главой Национального агентства по предотвращению коррупции стал экс-детектив НАБУ

2024-02-28 12:28

Кабинет министров официально назначил Виктора Павлущика на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначено по представлению конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Павлущика Виктора Владимировича главой Национального агентства по предотвращению коррупции", - говорится в сообщении Мельничука.

Напомним, 25 февраля стало известно, что победителем конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал Виктор Павлущик, до того работавший в должности старшего детектива - руководителя отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Политика

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