Политика СБУ не нашла доказательств причастности помощника Мосийчука к взрыву на Соломенке

2018-04-20 09:40 561

Служба безопасности Украины установила, что внештатный помощник народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука не причастен ко взрыву возле телеканала "Еспресо" в Киеве 25 октября 2017 года.

"Мы проверяли его причастность, но установили, что он не причастен к этому", – сообщил в комментарии изданию "Українські новини" зампредседателя СБУ Виктор Кононенко.

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Напомним, вечером 25 октября возле здания телеканала "Эспрессо" прозвучал взрыв, в результате которого три человека пострадали, два погибли. Среди потерпевших народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политтехнолог Виталий Бала.

Среди погибших – охранник народного депутата и сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины подполковник Михаил Мормиль. 

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Этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ. 23 февраля стало известно о нескольких задержанных по подозрению в причастности к теракту. Организатором теракта, в ходе которого пострадал народный депутат, был представитель Главного управления Генштаба Российской Федерации, один исполнитель задержан, еще двое находится в розыске, сообщили в СБУ.

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