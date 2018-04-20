Политика КАРТА Сепаратисты применили на Донбассе реактивные системы "Град" и тяжелую артиллерию

2018-04-20 11:42 321

В штабе АТО сообщили, что сегодня, 20 апреля, боевики 8 раз открывали огонь по украинским позициям из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и запрещенную Минскими протоколами тяжелую артиллерию.

"На донецком направлении грубо нарушая Минские договоренности боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского из РСЗО БМ-21 Град. Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в последний раз применение противником реактивных установок фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.

Также сепаратисты применили артиллерию калибром 122 мм в районе Широкино и Попасной, а 120-мм минометы возле Новотроицкого и Водяного.

"Такие действия со стороны врага свидетельствуют о полной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и явное нежелание соблюдать минские договоренности, в частности по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", - подчеркнули в штабе.

В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.