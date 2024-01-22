ВОЙНА В Украине Украинские энергетики возобновили энергоснабжение, нарушенное в результате вражеских обстрелов

2024-01-22 09:37

За последние два дня энергетики возобновили энергоснабжение для более 17 тысяч потребителей, которые были обесточены после роССийских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. 

В частности, за уикенд в Донецкой области подключили более 10 тысяч домов, а в Днепропетровской – 7 тысяч.

"После ночной атаки была перебита линия электропередачи на юге Днепропетровщины. Без света осталось более 11 тысяч домов. Сейчас большинство из них подключены. Аварийные бригады работают, чтобы как можно быстрее вернуть электропитание еще в 4,5 тысяч обесточенных домов", - рассказали в ДТЭК.

Вместе с тем тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине из-за постоянных обстрелов. Ежедневно над восстановлениями в регионе работает более 60 бригад. При этом специалисты не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуации безопасности.

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