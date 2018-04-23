Украина документ Нардепа Арьева оштрафовали за нарушение ПДД - реакция полиции взорвала Сеть

2018-04-23 12:45 683

Нардеп Владимир Арьев сравнил новую патрульную полицию с ГАИ. Это произошло после того, как ему выписали штраф за разворот на Крещатике. Как видно на обнародованных кадрах с места происшествия, нардеп ехал по левой полосе, однако дорога дальше была перекрыта полицией в связи с массовыми мероприятиями в центре столицы и он развернулся.

В Сети мнения по поводу произошедшего разделились. Одни настаивают на том, что наказали нарушителя справедливо: нарушил ПДД - плати. При этом сам Арьев не отрицал нарушения, истерики не устраивал и мандатом по погонам патрульным не стучал. Другие поддерживают мнение политика о том, что полиция должна помогать водителям не нарушать, содействовать, а не наоборот - создавать сложности, а затем штрафовать. Также многие водители не увидели никакого злостного нарушения и уж тем более аварийной ситуации, о которой говорят в полиции.

"Патрульная полиция Киева, к сожалению, превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать - ловит и штрафует… Крещатик перекрыт с самого утра. Разворачиваюсь на перекрестке - формально неправ. И сразу попадаю к патрульным. В Европе, когда перекрывают главные магистрали, выставляют соответствующие знаки, а полицейские помогают водителям объезжать перекрытые участки. Мы все надеялись, что так будет и у нас, когда объявили кредо новой полиции - помогать, а не наказывать. К сожалению, все возвращается к старому доброму карательному стилю", - написал нардеп с всоем ФБ.

При этом он отметил, что штраф уже оплатил.

Вскоре появиась реакция силовиков, в частности первого замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

Он выложил в фейсбуке видео, на котором зафиксировано нарушение ПДД народным депутатом.

"Просматривая видео, мы можем увидеть, что водители других транспортных средств, выполняя требования ПДД, осуществляют поворот направо и только господин Арьев решает осуществить разворот в неустановленном месте, создавая препятствие для других участников движения и заставляя их изменить скорость движения", - написал Белошицкий.

Замначальника патрульной полиции отметил, что действия Арьева могли быть квалифицированы как создание аварийной ситуации (административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 122 КУАП). По этой статье нардепа могли лишить водительских прав на 6-12 месяцев.

Однако депутат был привлечен к ответственности по более мягкой статье - ч.1 ст.122 КУАП (невыполнение требований дорожного знака), за что предусмотрен штраф - 255 гривен.

Примечательно, что в случае "создания аварийной ситуации", о которой говорят в полиции, должна была быть и пострадавшая сторона. К примеру, водитель авто, который из-за действий нарушителя вынужденно сменил направление движения или экстренно тормозил. Как видно на видео, обнародованном самими же полицейскими, ничего подобного не было.

Согласно действующим ПДД, Арьев обязан был стоять все выходные на месте дожидаясь понедельника, пока движение откроют или же дожидаться вероятного появления регулировщика. С крайне левого ряда, где он ехал, движение разрешено только прямо, резко уходить вправо, пересекая три полосы и три сплошные также было бы нарушением. И уж наверняка создало бы аварийную ситуацию.