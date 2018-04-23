Политика В НАТО заявили, что готовы в любой момент принять Украину в состав Альянса

2018-04-24 09:11 395

Двери НАТО открыты для Украины, однако необходимо понимать, что принятие Украины в состав Альянса будет политическим решением.

"Надо понимать, что решение о принятии Украины в состав НАТО - решение политическое. Двери НАТО открыты, о чем свидетельствует недавнее вступление Черногории. Но основой для этого являются темп и объем реформ, которые должны быть реализованы на пути к НАТО", -  заявил гендиректор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс.

Он также отметил существенный прогресс Украины на пути реформ.

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"Прогресс Украины на этом пути является очень существенным. В частности, учитывая те реформы, которые были проведены в Вооруженных силах Украины.

Украина очень успешно продвигается по пути реформ, но конечно, на некоторых участках надо преодолевать некоторые препятствия. Необходима и политическая реформа, и доведение до конца судебной реформы для того, чтобы было создано необходимое пространство, которое будет соответствовать общим стандартам", - добавил он.

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