Политика Из-за конфликта в Сирии США могут беспрецедентно ускорить вступление Украины в НАТО

2018-04-13 08:10 747

Похоже, беспрецедентное обострение конфликта в Сирии, а также другие гибридные войны, заставили США пересмотреть свое отношение к политике расширения Североатлантического альянса. Это означает, что Штаты могут посодействовать скорому вступлению Украины в НАТО.

Как заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, официальный Вашингтон поддерживает намерение Украины вступить в НАТО.

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"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить", - заявила она.

Хатчисон отметила, что Украина уже сейчас движется к членству в Альянсе, поскольку выполняет Годовые национальные планы (ГНП).

"Путь к членству - долгий для многих стран. Ничего не происходит моментально. Годовой национальный план (в случае Украины) - это хороший путь к членству", - считает она.

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Посол отметила, что в случае дальнейшего сближения и вступления Украины в НАТО не стоит ожидать положительной реакции РФ на это.

"Реакция России не будет хорошей. В случае Черногории мы увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны начинают присоединение к НАТО", - заявила дипломат.

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Она также добавила, что РФ обычно прибегает к методам гибридной войны, кибервойны и дестабилизации других государств, пытаясь изменить их позицию.