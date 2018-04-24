Украина фото В Одессе обрушился знаменитый дом Гоголя - уничтожены перекрытия и старинный декор

2018-04-24 14:16 456

В Одессе в знаменитом здании, связанным с именем Николая Гоголя, расположенном на улице Гоголя, 11, обвалилась часть крыши.

Как сообщили местные СМИ, в историчнеском здании рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже, был частично уничтожен старинный декор. Пострадавших нет, в последние годы здание было закрыто и пустовало.

Построенный в 1846 году двухэтажный дом принадлежал дяде писателя по материнской линии, отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Николай Гоголь останавливался у него, когда жил в Одессе - в 1850-1851 годах.