Украина фото В Одессе обрушился знаменитый дом Гоголя - уничтожены перекрытия и старинный декор

2018-04-24 14:16 456

В Одессе в знаменитом здании, связанным с именем Николая Гоголя, расположенном на улице Гоголя, 11, обвалилась часть крыши. 

Как сообщили местные СМИ, в историчнеском здании рухнул потолок и деревянные перекрытия на втором этаже, был частично уничтожен старинный декор. Пострадавших нет, в последние годы здание было закрыто и пустовало.

Построенный  в 1846 году двухэтажный дом принадлежал дяде писателя по материнской линии, отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Николай Гоголь останавливался у него, когда жил в Одессе - в 1850-1851 годах.

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