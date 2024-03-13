Жизнь КОЛИ ДИПЛОМИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА ШКІЛЬНІ АТЕСТАТИ БУДУТЬ ВІДОБРАЖАТИСЯ В ДІЇ

2024-03-13 10:29

Перші дипломи та атестати підтягнулися до інших документів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Приєднатися до бета-тестування може кожен українець, якому виповнилося 14 років і має ідентифікаційний код.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що в «Дії» будуть доступні такі документи:

  • про базову середню освіту
  • про повну загальну середню освіту
  • про професійну (професійно-технічну) освіту
  • про фахову передвищу освіту
  • про вищу освіту (науковий ступінь)
  • документи про освіту, необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.
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Жизнь

КОЛИ ДИПЛОМИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА ШКІЛЬНІ АТЕСТАТИ БУДУТЬ ВІДОБРАЖАТИСЯ В ДІЇ 2024-03-13 10:29
Украинцам могут отказать в оцифровке трудовых: ПФУ назвал причины 2024-03-12 20:48
Вывоз валюты из Украины за границу: почему могут оштрафовать в 2024 году 2024-03-12 19:15
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будут сильные шквалы 2024-03-12 16:48