КОЛИ ДИПЛОМИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА ШКІЛЬНІ АТЕСТАТИ БУДУТЬ ВІДОБРАЖАТИСЯ В ДІЇ
2024-03-13 10:29
Перші дипломи та атестати підтягнулися до інших документів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Приєднатися до бета-тестування може кожен українець, якому виповнилося 14 років і має ідентифікаційний код.
Міністерство цифрової трансформації повідомило, що в «Дії» будуть доступні такі документи:
- про базову середню освіту
- про повну загальну середню освіту
- про професійну (професійно-технічну) освіту
- про фахову передвищу освіту
- про вищу освіту (науковий ступінь)
- документи про освіту, необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.