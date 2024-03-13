Жизнь КОЛИ ДИПЛОМИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА ШКІЛЬНІ АТЕСТАТИ БУДУТЬ ВІДОБРАЖАТИСЯ В ДІЇ

2024-03-13 10:29

Перші дипломи та атестати підтягнулися до інших документів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Приєднатися до бета-тестування може кожен українець, якому виповнилося 14 років і має ідентифікаційний код.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що в «Дії» будуть доступні такі документи: